Marica Pellegrinelli mamma per la terza volta | la reazione dell’ex marito Eros e di Aurora Ramazzotti

È nata la terza figlia di Marica Pellegrinelli , storica ex di Eros Ramazzotti. Lei stessa ha dato la notizia sui social. Lo ha fatto 10 giorni dopo il parto, visto che ci tiene molto alla sua riservatezza e anche questa volta lo ha confermato. Con ...

Tris di felicità per Marica Pellegrinelli. La modella, già mamma di due bei bambini, è diventata genitore per la terza volta. Si tratta del primo frutto dell’amore per il dj e produttore musicale William Djoko. A tre anni dall’inizio della loro ...