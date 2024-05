Marcianise | denuncia rapina mai subita - deferito per simulazione di reato

(Di domenica 12 maggio 2024). Dovrà rispondere didiil 30enne che lo scorso 1° maggio, con dovizia di particolari, denunciò falsamente ai carabinieri della Stazione didi essere stato vittima di una. L’uomo, presentatosi in caserma in serata, denunciò che alle 06.00 di quella stessa mattina, dopo aver parcheggiato la sua autovettura in via Greco a Capodrise, nel casertano, ed essersi avviato a piedi verso un bar vicino per fare colazione, venne raggiunto da due uomini a bordo di uno scooter Yamaha modello T-Max di colore nero. I due, entrambi con il volto coperto dalla visiera dei caschi, dopo averlo toccato alle spalle facendogli intendere di essere armati di pistola, gli intimarono di consegnargli immediatamente il portafogli con all’interno i suoi documenti identificativi, il ...

