Manfredonia | rissa a colpi di spranga - un ferito trasportato con l’elisoccorso In serata

Rissa a colpi di spranga a Manfredonia - rissa a colpi di spranga a manfredonia - E' di un ferito trasportato il bilancio della rissa scoppiata tra due ragazzi, in pieno centro, a manfredonia, tra il Castello e la villa comunale in via del Porto.

