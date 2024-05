Mamma coraggio vittima di violenza | Ho reagito per mio figlio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024) Empoli (Firenze), 11 maggio 2024 – Un mazzo di rose, un regalo, un biglietto. Parole dolci sussurrate all’orecchio. Quanti modi per celebrare, oggi, la Festa della. Gesti semplici che non vanno mai dati per scontati. Eppure anche questa giornata ha un lato oscuro, doloroso, a volte dimenticato. Ci sono madri che lottano, che meritano di sentirsi sicure e protette, amate e rispettate, non solo in occasione della loro festa ma ogni singolo giorno. Nel frastuono delle celebrazioni, una realtà spesso trascurata richiede attenzione: quella delle madri vittime di. Dietro a una madre che subiscedomestica c’è un; spesso sono i bambini a rimanere profondamente colpiti dal trauma di questa esperienza. Ma ci sono donne e madriche alzano la testa, denunciano e si fanno ...