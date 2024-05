Mai più sul palco Eurovision - dopo la finale rivolta del pubblico contro la cantante e gli organizzatori

(Di domenica 12 maggio 2024) Ieri si è tenuta a Malmo (Svezia) ladell’contest 2024 . La vittoria come ormai sa la maggioranza delè andata alla Svizzera con ilNemo. Ma probabilmente l’edizione che si è appena conclusa più che per le canzoni passerà alla storia per la grande quantità di polemiche che ha visto generare. Nei giorni scorsi sono scoppiati diversi casi mediatici intorno al concorsone musicale del vecchio continente. È stata una edizione veramente tormentata dell’. Le discussioni sono iniziate prima ancora che il festival partisse, quando si è saputo che sarebbe stato invitato anche unper lo stato di Israele. Pronti via: c’è stata poi la squalifica delolandese Joost Klein. “Ha pronunciato insulti sessisti”. Fuori, ...

Jesi Grande partecipazione al Palio dei Sogni, stasera gran finale - Jesi Grande partecipazione al Palio dei Sogni, stasera gran finale - Tanta gente per gli eventi di ieri, oggi dalle 12 l'apertura delle taverne, dalle 16 il Corteo Storico, la Gara Equestre e la Corsa della Campana, alle 21 l'assegnazione del Pallio ...

Passaro: "Jannik e l'Inter mi hanno caricato. Mi farò trascinare dal pubblico" - Passaro: "Jannik e l'Inter mi hanno caricato. Mi farò trascinare dal pubblico" - Il tennista perugino gioca il 3° turno agli Internazionali d'Italia contro Borges: "Che lezione le settimane con Sinner, ho capito come lavora un fenomeno". E ancora: "Mito Lautaro, spero che rimanga" ...

Chi è Nemo, vincitore dell'Eurovision 2024 per la Svizzera: l'identità non binaria e la carriera del cantante - Chi è Nemo, vincitore dell'Eurovision 2024 per la Svizzera: l'identità non binaria e la carriera del cantante - Successivamente ha pubblicato due EP, con 7 canzoni entrate direttamente nella classifica svizzera dei singoli. Nel 2018 Nemo riceve il premio come miglior artista svizzero, miglior brano svizzero, ...