(Di domenica 12 maggio 2024) Ladelsaluta Imola e torna nel santuario a lei dedicato al termine della settimana delle Rogazioni.giornata dedicata alla famiglia, con varie messe nel corso della giornata, la fiorita deie deie infine la preghiera ecumenica per la pace. Oggi si celebra la solennità dell’ascensione del Signore. Messe alle 7, 9 e 11. Alle 17 quella solenne presieduta dal vescovo Giovanni Mosciatti. Alle 17.45 processione fino a piazza Matteotti, con sosta per l’atto di affidamento a Maria e benedizione alla città e alla diocesi; si prosegue poi fino alla chiesa di Croce Coperta. Da qui, alle 19, Immagine venerata dai fedeli farà rientro al Santuario del

Madonna del Piratello, la chiusura. Ieri il pieno di bambini e ragazzi - madonna del piratello, la chiusura. Ieri il pieno di bambini e ragazzi - La madonna del piratello saluta Imola e torna al santuario dopo la settimana delle Rogazioni. Giornata dedicata alla famiglia con messe, fiorita dei bambini e preghiera per la pace. Oggi si celebra l' ...

Le diocesi chiedono la protezione della Madonna per le città - Le diocesi chiedono la protezione della madonna per le città - Mentre il vescovo di Imola, mons. Giovanni Mosciatti, nel messaggio per l’inizio delle Rogazioni della Beata Vergine del piratello, per chiedere aiuto alla madonna: “Carissimi, anche questo anno le ...

La Madonna del Piratello a Imola, ecco le celebrazioni - La madonna del piratello a Imola, ecco le celebrazioni - "Nel latino rogare vuol dire pregare, chiedere aiuto, protezione, liberazione dal male. Ne abbiamo proprio bisogno in questo tempo così drammatico". Sono queste le parole del vescovo della Diocesi di ...