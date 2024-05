Maddalena Corvaglia: «Non pretendo più di essere una donna bionica, sono fiera delle mie fragilità. E col mio ex marito oggi siamo in pace» - Maddalena Corvaglia: «Non pretendo più di essere una donna bionica, sono fiera delle mie fragilità. E col mio ex marito oggi siamo in pace» - La showgirl è arrivata in finale a Pechino Express, e qui ci racconta il viaggio attraverso il Vietnam, il Laos e lo Sri Lanka, e dentro sé stessa. Dalla nuova casa a Palma di Maiorca alla figlia Jami ...