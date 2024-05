Ma cosa hai fatto! Eurovision - Angelina Mango la combina grossa | ripresa dalle telecamere di tutta Europa

(Di domenica 12 maggio 2024), a vincere l’edizione 2024 è stato il cantante svizzero Nemo. Solo settimana, al centro di una polemica. Qualsuccesso durante la sua esibizione ha storcere il naso ad una parte, una minoranza, del pubblico. “Maha? Io se fosse stato tutto deciso a tavolino non ne sarei affelice”., da parte sua, aveva già scosso l’lasciando intendere alcune cose. Aveva spiegato la cantante come: “Sono qua perché vorrei veramente esprimere i miei pensieri a modo mio con le mie parole”. >>“Mi è successa unaorribile”., la cantante racconta tutto ai giornalisti: “Andate tutti a f***”. Pubblico sotto choc (VIDEO) E ancora: ...

Angelina Mango porta l'Italia all'Eurovision Song Contest 2024 in Svezia con la canzone 'La noia'. Una canzone che ormai moltissimi italiani conoscono a memoria, avendo conquistato anche la vittoria del Festival di Sanremo 2024. Una canzone diversa ...

Eurovision 2024 , Angelina Mango spacca con “La Noia“. Ma che Cosa è successo alla fine della sua esibizione? Tutti i dettagli sull’accaduto. Grande emozione per Angelina Mango nel corso della finale dell’ Eurovision Song Contest 2024 . La 23enne, sul ...

Angelina Mango e le rivelazioni sul post-Sanremo: "Mi sono sentita in un frullatore" - angelina Mango e le rivelazioni sul post-Sanremo: "Mi sono sentita in un frullatore" - angelina Mango: così giovane e così popolare. La cantante ripercorre l'esperienza a Sanremo ed è entusiasta di come stanno andando le cose.

Angelina Mango ve Sanremo sonrasina iliskin açiklamalar: "Kendimi bir blenderin içindeymis gibi hissettim" - angelina Mango ve Sanremo sonrasina iliskin açiklamalar: "Kendimi bir blenderin içindeymis gibi hissettim" - angelina Mango: così giovane e così popolare. La cantante ripercorre l'esperienza a Sanremo ed è entusiasta di come stanno andando le cose.

Abbiamo previsto il vincitore dell’Eurovision con ChatGPT: le news sull’IA della settimana - Abbiamo previsto il vincitore dell’Eurovision con ChatGPT: le news sull’IA della settimana - Dopo il Festival di Sanremo, l’intelligenza artificiale è riuscita a indovinare il vincitore dell’Eurovision, anche se con qualche margine di errore ...