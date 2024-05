Lutto nel sud pontino per la scomparsa della collega e professoressa Franca Forte | aveva 91 anni

(Di domenica 12 maggio 2024) Una voce inconfondibile che ha accompagnato pergenerazioni di formiani che non potevano perdere l’appuntamento col giornale radio di Radio Formia, letto e raccontato con professionalità e competenza dallaFrancesca. Così la ricorderanno i tanti che hanno vissuto quei difficili e ruggenti70, durante i quali anche grazie a lei, le ragazze di Formia e dintorni si sono sentite meno sole, più ascoltate e rappresentate. Così come la ricorderanno con affetto anche i tanti allievi che l’hanno incrociata presso l’Istituto alberghiero “Angelo Celletti” di Gianola dove insegnava francese.è morta oggi, giornofestamamma, nella struttura assistenziale di Minturno di cui era ospite da tempo. La radio, ...

sono passati 20 anni d alla scomparsa di Denise Pipitone , la bimba sparita nel nulla nel settembre del 2004 all’età di 4 anni a Mazara del Vallo. In questi anni si sono susseguite indagini, rivelazioni e colpi di scena ma di Denise nessuna traccia. ...

Denise Pipitone, Domenica Maggio a Domenica In: «Abbiamo ricevuto la segnalazione di una ragazza straordinariamente somigliante a mia figlia» - Denise Pipitone, Domenica Maggio a Domenica In: «Abbiamo ricevuto la segnalazione di una ragazza straordinariamente somigliante a mia figlia» - Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la piccola scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo è ospite di Mara Venier a Domenica In. «Abbiamo ricevuto un'altra segnalazione, di ...

George Clooney compie 63 anni, e festeggia in Italia con Adam Sandler - George Clooney compie 63 anni, e festeggia in Italia con Adam Sandler - I due attori sono nella Bassa Piacentina, set di un nuovo film. E per George torta sul set e auguri dagli abitanti locali ...