Lutto nel mondo del giornalismo - addio a Luigi Bardelli | presidente di Corallo

(Di domenica 12 maggio 2024)neldele dell’associazionismo del terzo settore. E’ morto nella notte a Pistoia, fondatore e direttore di Tvl Pistoia enazionale di, l’associazione che riunisce le emittenti radiotelevisive cattoliche e che aderisce a Aeranti-di cuiè stato finora membro del comitato esecutivo. Nato nel 1936 a Pistoia, laureato in pedagogia, negli anni della giovinezzasi caratterizza per il suo impegno educativo nelle file della Gioventù Cattolica diocesana di cui divenne. In seguito è nominato delegato regionale della Toscana della Gioventù cattolica. Direttore e fondatore di varie testate giornalistiche, al termine degli ...

Il giornalismo è in Lutto per la morte di Mauro Barzagna , caposervizio della redazione centrale del Corriere dell’Umbria, membro dell’ufficio di direzione. L’annuncio è arrivato direttamente sul sito attraverso un messaggio di cordoglio. “ Mauro si ...

Toni Capuozzo: «La lite tra Mentana e Gruber Non fa onore al giornalismo. io ai colleghi reggevo il microfono» - Toni Capuozzo: «La lite tra Mentana e Gruber Non fa onore al giornalismo. io ai colleghi reggevo il microfono» - «Oggi Mentana e la Gruber litigano in tv per alcuni minuti di trasmissione. Io sono di un'altra generazione, ho vissuto un giornalismo diverso che oggi vorrei dire (ma tra ...

