L’ultima figuraccia della Juventus di Allegri | la Salernitana gioca da grande e sfiora il colpaccio | CLASSIFICA

(Di domenica 12 maggio 2024)prestazione imbarazzantedi una stagione disastrosa. Uno dei punti più bassi degli ultimi anni dei bianconeri è stato raggiunto nel match36ª giornata del campionato di Serie A contro la, una squadra già retrocessa da tempo e senza motivazioni. La squadra di Massimilianorischia addirittura il sesto posto e la stagione potrebbe trasformarsi in un vero e proprio incubo. I bianconeri hanno limitato i danni nel recupero con un gol di Rabiot ma il pareggio finale non cambia il giudizio sulla prestazione dei bianconeri e sulla stagione. La sfida dello Stadium si è conclusa sul risultato di 1-1 con un gol per tempo. Al 27? è Pierozzi ad aprire le marcature, autore del primo gol in Serie A. Latenta il forcing ma ...

