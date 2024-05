Luigi Dall’Igna ammette | Sarà difficile scegliere il compagno di squadra di Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Al Mugello sapremo. Il GP di Francia di MotoGP è andato in archivio e lo spagnolo Jorge Martin si è imposto davanti a Marc Marquez e a Francesco. Martin ha allungato in classifica con quest’affermazione, rafforzando quindi la sua leadership nella graduatoria generale e mandando un altro segnale alla Ducati in fatto di promozione nel team ufficiale. Come è noto, soloha la certezza di vestirsi di rosso in futuro, mentre Martin, attualmente nel Team Pramac, si trova a competere con unacliente, pur dotata delle Ducati di quest’anno. L’iberico vuole assolutamente gareggiare dal 2025 con il miglior materiale possibile e dimostrarsi superiore ancor di più. Una scelta non facile, perché l’ascesa delle prestazioni di Marquez con il Team Gresini è palpabile, con una moto 2023. Il direttore generale di Ducati Corse, Gigi ...