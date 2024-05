Ludovica di Gresy - chi è la ragazza che era con Fedez in discoteca la sera della rissa

(Di domenica 12 maggio 2024) Dopo la rottura con Chiara Ferragni, negli ultimi mesiè stato sempre al centro dell’attenzione mediatica, fino alla recentein un locale milanese con Cristiano Iovino. Nell’ultimo periodo il rapper è stato più volte fotografato accanto a unabionda, che come rivela Il Corriere, si chiamadi. Sarebbe una persona non legata al mondo dello spettacolo, una giovane studentessa di moda all’Istituto Marangoni di Milano. Lavora come moe ha un profilo Instagram privato con 3.300 follower, tra cui anche. Laera con lui anche al The Club nella notte, come testimoniano le telecamere di sorveglianza del privé. I due sono ...

Milan o – La rissa al The Club. I contatti telefonici per cercare un chiarimento. La spedizione punitiva con pestaggio in via Traiano mezz'ora dopo. Sono i frame più nitidi, al momento, della turbolenta notte del 22 aprile, con protagonisti Federico ...

Il rapper è intervenuto sul caso a margine di un incontro al Salone del libro di Torino: "La verità è che se non ci fosse il mio nome di mezzo non ci sarebbero fascicoli che spuntano"

Fedez: 'Iovino Parlano di massacro ma poi è andato a ballare' - fedez: 'Iovino Parlano di massacro ma poi è andato a ballare' - Nel fascicolo aperto dal pm Michela Bordieri per rissa e lesioni, fedez non è indagato anche perchè Iovino non ha presentato nessuna denuncia ma la presenza di fedez sarebbe confermata anche dalle ...

“Iovino pestato e c’era Fedez”, il rapper replica - “Iovino pestato e c’era fedez”, il rapper replica - Il rapper fedez si difende dalle accuse riguardanti la rissa con Cristiano Iovino, sottolineando le incongruenze del caso. La difesa di fedez fedez è al centro di una controversia che lo vedrebbe coin ...

Personal trainer aggredito, Fedez: «Io non c’ero. Massacro Poi è andato a Ibiza» - Personal trainer aggredito, fedez: «Io non c’ero. Massacro Poi è andato a Ibiza» - Cristiano Iovino accerchiato e picchiato fuori da un locale a Milano, il cantante: «Dalle telecamere non si vede niente, la stampa smetta di giocare a fare l’influencer» ...