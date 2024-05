Lotta - svanisce il sogno olimpico anche per Aron Caneva e Benjamin Konrad Honis

(Di domenica 12 maggio 2024) L’Italia chiude il torneo di qualificazione olimpica su base mondiale dicon un solo pass non nominale, quello di Aurora Russo nei -57 kg della femminile: nell’ultima giornata della manifestazione in corso ad Istanbul, in Turchia, dedicata a ripescaggi, finali 3°-5° posto e spareggi olimpici dello stile libero,nei -86 kg enei -97 kg non riescono a centrare l’ultimo posto nazione a disposizione in ciascuna categoria di peso. Nei -97 kgsupera nel turno di ripescaggio il turkmeno Shatlyk Hemelyayev, battuto per superiorità tecnica in 3’39” sull’11-0, ma nella finale per il 3°-5° posto viene poi fermato dal cinese Awusayiman Habila, che a sua volta vince per superiorità ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58: Lo slovacco Salkazanov in rimonta batte 4-2 il turco Demirtas e vola a Parigi. Il turco, che conduceva 2-0 a 50? dalla fine, andrà ai ripescaggi 19.51: In pedana i due protagonisti della seconda ...

