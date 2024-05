Lotta - Morsiani dopo il pass conquistato da Russo | Ero stressat - poi la gioia

(Di domenica 12 maggio 2024) Roller coaster di emozioni ieri a Istanbul, città della Turchia che sta ospitando questa settimana il Torneo di qualificazione olimpica su base mondiale della. A compensare la triste e definitiva uscita di scena di Frank Chamizo ci ha pensato però Aurora, riportando20 anni lafemminile italiana in un contesto a cinque cerchi. Nello spareggio riservato alla categoria -57 kg l’azzurra, al termine di una serie di incontri in cui ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, ha staccato ilper Parigi 2024 sfruttando la squalifica dell’avversaria ucraina Alina Hrushyna Akobia, colpevole di aver accumulato tre sanzioni durante l’incontro. Il Presidente della sezioneGianni, nel post gara, ha commentato l’impresa di, ...

Il Preolimpico Europeo di Baku è andato in archivio negativamente per la Lotta italiana, che non è riuscita a conquistare nessun pass olimpico per i Giochi di Parigi 2024. Il movimento azzurro resta dunque a bocca asciutta in attesa dell’ultima ...

Ostia, 10 aprile 2024 – Nessun pass olimpico per l’Italia nel recente Preolimpico di Lotta a Baku. Anche Frank Chamizo, dopo una gara intensa, non è riuscito a centrare il prestigioso obiettivo. Ora gli Azzurri puntano tutto al Torneo Mondiale di ...

