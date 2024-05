Lotta - Chamizo dice addio alle Olimpiadi di Parigi | Il mio cuore è in lacrime

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 12 maggio 2024) Istanbul – Franknon parteciperà alla sua terza Olimpiade della carriera, a. Al Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica, in svolgimento fino alla giornata di oggi a Istanbul, il bronzo di Rio 2016 è stato fermato a sorpresa ai quarti di finale della competizione turca. E' stata battuto dal russo naturalizzato albanese, Chermen Valiev, successivamente sconfitto, senza possibilità di ripescaggio per lo stesso. L'Azzurro ha scritto sulla sua pagina Instagram: "No baguette! Era difficile qualificarsi due volte…Vi voglio bene tutti il mioè in". Foto Fijlkam