Lo svizzero Nemo vince l' Eurovision più politico di sempre

(Di domenica 12 maggio 2024) Dopo un'estenuante settimana di polemiche e di canzoni di rara bruttezza,Mettler, in artela 68esima edizione dell'Song Contest con il brano The Code, in quella che è stata probabilmente l'edizione più politica didi una gara (teoricamente) canora. Sono stati politici i continui fischi alle esibizioni dell'israeliana Eden Golan, la cui Hurricane è una canzone che parla di un amore finito e non certo del conflitto tra Israele e Palestina. Sono stati politici i fischi in finale quando ha preso la parola Martin Osterdahl, capo dell'Song Contest. È statoil ritiro degli spoken person, cioè coloro che dichiarano i punteggi assegnati alle esibizioni, di Finlandia e Norvegia in segno di protesta nei confronti degli ...

Nemo , vincitore dell'Eurovision Song Contest 2024, classe 1999 è originario di Bienne, ma vive a Berlino dove si è affermato nel mondo della musica. In The Code racconta la libertà ritrovata "rendendomi conto di essere né uomo, né donna": è la ...

