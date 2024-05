LIVE – Recanatese-Vis Pesaro - playout andata Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di domenica 12 maggio 2024) Latestale di-Vis, match valevole per l’deidel campionato italiano di. E’ tutto pronto per questo intenso derby marchigiano, che decreterà l’ultima squadra del girone B che sarà costretta a retrocedere inD. La compagine giallorossa parte in svantaggio poiché dovrà giocare in trasferta la gara di ritorno. La formazione biancorossa, invece, nonostante il piccolo vantaggio del campo, deve cercare di indirizzare il doppio confronto a suo favore sin da subito. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 maggio alle ore 18:00. Sportface.it seguirà l’evento incon untestuali e fornirà diversi contenuti sulla ...

Playout Serie C LIVE: alle 18 Potenza, Novara, Vis Pesaro e Monopoli - Playout Serie C LIVE: alle 18 Potenza, Novara, Vis pesaro e Monopoli - Chi retrocederà in Serie D al termine della stagione Alla fine della regular season sono per ora cinque le squadre condannate: Alessandria e Pro Sesto nel Girone.

RISULTATI PLAYOUT SERIE C/ Chi è già retrocesso Diretta gol live score (oggi domenica 12 maggio 2024) - RISULTATI PLAYOUT SERIE C/ Chi è già retrocesso Diretta gol live score (oggi domenica 12 maggio 2024) - Risultati playout Serie C: diretta gol live score delle quattro partite che domenica 12 maggio si giocano per l'andata degli spareggi per la salvezza.

DIRETTA RECANATESE VIS PESARO/ Video streaming tv: già tre incroci in stagione (Serie C, 12 maggio 2024) - DIRETTA RECANATESE VIS pesaro/ Video streaming tv: già tre incroci in stagione (Serie C, 12 maggio 2024) - Diretta Recanatese Vis pesaro streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live, derby marchigiano nell'andata dei playout di Serie C.