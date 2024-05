LIVE Passaro-Borges 6-4 - 6- - 4 -5, ATP Roma 2024 in DIRETTA | tre ore di gi -co, l’azzurro serve per restare nel torneo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-ZVEREV DALLE 20.30 30-0 Non trova la palla con il dritto in risposta. 15-0 ACE (11°)! Come! 5-4 Prima vincente. 40-15 Non trova la palla sulla demi-volèe. Ottimo dritto in cross di. 30-15 Prima slice vincente. 15-15 LUNGO IL DRITTO DEL PORTOGHESE DOPO IL SERVIZIO, ERRORE GRATUITO! 15-0 Servizio e dritto. 4-4 GRANDISSIMA VOLEE DI ROVESCIO.&VOLLEY VINCENTE!! 40-15 Meravigliosa prima in kick, gran dritto con palla bassa a campo aperto e comodo smash!!! 30-15 ACE (10°)!!! 15-15 Vola via il rovescio scarico di. 15-0 Non risponde il portoghese. Aiuto in avvio di game. 4-3 Prima vincente ...