LIVE – MotoGP - GP Francia 2024 | la gara in DIRETTA

(Di domenica 12 maggio 2024) E’ tutto pronto per il Gran Premio di, il quinto appuntamento della stagione di. Scatterà dalla pole position Jorge Martin, leader del mondiale che nella giornata di ieri ha conquistato il primo posto nellasprint. La prima fila sarà completata da Francesco Bagnaia, ieri ritirato per dei problemi alla moto e Maverick Vinales, terzo nella sprint. Il Gran Premio vanta due eroi di casa: Fabio Quartararo e Johann Zarco, che tenteranno di dare il miglior spettacolo possibile ai propri tifosi locali. Lapotrebbe decidere l’andamento del mondiale, con Martin pronto a dare lo strappo in caso trovasse una buona prestazione e Bagnaia non riuscisse a ricucire il gap. Chi vedrà per primo la bandiera a scacchi? COME VEDERE LAIN TV Sportface.it vi offrirà gli ...