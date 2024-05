LIVE MotoGP - GP Francia 2024 in DIRETTA | Acosta in testa nel warm-u - Bagnaia sesto Alle 14 00 la gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.54 La nostradel-up finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento14 con la. 9.53chiude quindi inquesto-up che potrebbe essere inutile, vista l’incognita pioggia che presenterà lache non ha forzato più di tanto. 9.51 BANDIERA A SCACCHI! 9.50passa inin extremis con il crono di 1:31.570. 9.49ora inin 1:31.778. 9.48 Brutta scivolata per lo spagnolo dell’Aprilia in curva 4, moto che fuma e rischia di avere dei danni. 9.47 Binder si migliora a sua volta e fa ...