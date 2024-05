LIVE Motocross - GP Galizia MXGP 2024 in DIRETTA | Herlings e Gajser sfidano Prado

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA di gara-2 di MXGP . 16.01 Appuntamento alle 18 per gara-2 della MXGP . 15.59 Gajser vince una gara-1 sotto il diluvio e la difficoltà di una pista di fango ...

4- Prado si trova in sedicesima posizione, continua la rimonta . 4- Herlings mantiene 3 secondi di vantaggio su Jonass. 3- Caduta per Gajser recupera ancora, undicesimo posto. 2- Gajser è già in dodicesima ...

18.57 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 18.55 Gli errori alla partenza di Prado e Gajser, spalancano le porte della vittoria al fenomeno olandese Herlings che vince gara-2 dopo la ...

Motocross oggi, GP Galizia 2024 MXGP e MX2: orari, programma, tv, streaming - A Lugo si concluderà oggi, domenica 12 maggio, il GP di Galizia di mxgp ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della sesta tappa della stagione ...

MXGP 2024 Spagna - Prado e Benistant in pole. Orari diretta TV - Dal fango rosso di Agueda la mxgp passa al terreno scuro ma asciutto di Lugo, oggi nelle qualifiche hanno vinto Prado e Benistant ...

Motocross Galizia: Prado in casa per il contropiede, orari TV e streaming - Sesta tappa del Mondiale Motocross in Galizia, sull'impianto intitolato a Jorge Prado: occasione per Bonacorsi e Adamo ...