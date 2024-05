LIVE Motocross - GP Galizia MXGP 2024 in DIRETTA | bandiera rossa!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.15 Si sta verificando il corretto funzionamento del cancelletto di partenza. 1-, si riparte. 1- Colpo di scena, non si abbassano i cancelletti di Herlings e Prado. INIZIA GARA-2! 17.07 Inizia la fase di preparazione di gara-2. 17.02 Prado è ancora il pilota da battere anche per gara-2. 16.57 Adamo termina secondo in totale il GP di MX2. 16.53 In MX2 successo per Coenen in gara-2, mentre Adamo conclude quarto. 16.48 Benvenuti alladi gara-2 di. 14.56 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 17 per gara-2. 14.55 Prado domina dal primo all’ultimo giro, Febvre tiene il passo ma non riesce mai ad infastidirlo. Da segnalare le rimonte di Herlings e Gajser che si concludono quarto e sesto. 14.52 Ecco l’ordine di ...