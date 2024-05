LIVE Moto3 - GP Francia 2024 in DIRETTA | Veijer comand - Riccardo Rossi cade quando era terzo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 -12 In testa ora c’èche prova a scappare, Holgado, Munoz e Alonso subito dietro. -12 Manovra abbastanza al limite quella di Munoz nei confronti di. -13 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!per terra! Si tocca con Munozl’aveva passato per la terza posizione! -13dentro anche su Alonso! Quarta posizione per il genovese che non si ferma più! -14! Fantastico Richi che sale in quinta posizione, infilando all’interno in un colpo solo Ortolà e Piqueras. -14 Sta calando anche Rueda, partito: lo spagnolo ...