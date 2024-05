LIVE Montenegro-Italia 2-1 - Qualificazioni Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA | iniziata la gara di ritorno

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Rete di Vuko Borozan.2-1. 3? Tutto facile per Milos Vujovic, che a campo aperto non sbaglia e ristabilisce la parità.1-1. 2? Parata di Ebner, che risponde presente sull’azione veloce del. 2? Gooool. Risponde subito anche Ebner, che para un tentativo dai 6 metri. Sul capovolgimento successivo Parisini si libera al centro e porta avanti gli azzurri.0-1. 1? Parata di Simic ai danni di Bulzamini. 1? SI PARTE! Il primo pallone è per l’, subito accompagnata dai fischi. 17.30 Non ci sono variazioni rispetto alle formazioni dellad’andata. Vedremo quali saranno invece gli accorgimenti ...

