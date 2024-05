LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Maestri e Pietrobon in fuga con 2? sul gruppo

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.30 160 km al traguardo. 13.28 Aumenta a 2’20” il divario tra il duo formato dae ilmaglia rosa. 13.25 Primi 50 km di gara percorsi con una velocità media di 47 km/h. 13.21 Ilsta per avvicinarsi allo strappo di Cassino, al termine del quale la strada scenderà in direzione del lungomare tirrenico. 13.18 Rimane stabile la situazione di corsa, 2? dividono i due battistrada e ilmaglia rosa. 13.15 Ilpassa per Sora, una delle località più famose e importanti della Ciociaria. 13.12 Quella odierna è la secondadi questo...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 12.39 Pietrobon ancora all’attacco, lui che ha visto sfumare il successo a Lucca negli ultimi duecento metri dopo essere partito in contropiede a un chilometro dalla ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 12.54 Vantaggio per Maestri e Pietrobon che continua a crescere piano piano, per la precisione in questo momento è di 2’38”. 12.52 Battibecchi in gruppo ad inizio ...

Lazio 1974: Grande e Maledetta su Sky Sport e NOW in una nuova versione integrale - Lazio 1974: Grande e Maledetta su Sky Sport e NOW in una nuova versione integrale - A 50 anni dal primo scudetto della Lazio, domenica 12 maggio torna la produzione originale di Sky Sport “Lazio 1974: grande e maledetta” con una nuova versione integrale. Un appuntamento unico - prodo ...

MotoGP, LIVE GARA Le Mans: cronaca diretta giro dopo giro, Martìn in pole - MotoGP, LIVE GARA Le Mans: cronaca diretta giro dopo giro, Martìn in pole - MotoGP: Martìn scatta dalla pole e cerca la fuga nel mondiale, Bagnaia non può commettere altri errori e Marc Marquez spera nella partenza da fulmine come ieri. Bastianini ha il passo, ma serve scatta ...

Giro d'Italia LIVE! Nona tappa: giornata da fuga o si arriva in volata Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - giro d'Italia LIVE! Nona tappa: giornata da fuga o si arriva in volata diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Segui Corsa in linea Uomini di giro d'Italia con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Ciclismo.