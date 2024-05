LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | iniziato il tratto di trasferiment - finale di tappa che si annuncia incandescente

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.02 Parte ora la carovana per ildio da Avezzano, corsa che rimarrà neutralizzata per 7900 metri prima di dare il via ufficiale alle danze. 11.59 Per come è disegnata poi ilsi presta anche alle classiche azioni di finisseur, vediamo se un attivissimo Julian Alaphilippe riuscirà a trovare la giornata buona. 11.57 Unalunga che arriva dopo due giornate decisamente impegnative, e il grande quesito è: arriverà la fuga o ci sarà qualche squadra di un velocista resistente agli strappi che proverà a tenere chiusa la corsa? 11.55 Infine, superata una ripida discesa, si entrerà a Napoli, dove sarà posta la linea del traguardo. ...

