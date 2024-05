LIVE Darderi-Zverev - ATP Roma 2024 in DIRETTA | giocatori in campo!

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PASSARO-BORGESin! 20:27 L’azzurro è chiamato a un miracolo, battere il campione del 2017 Alexanderper far “sopravvivere” l’Italia nella parte alta di tabellone degli Internazionali. Purtroppo oggi ha perso Francesco Passaro quindi chi vince sfiderà Nuno Borges agli ottavi. 20:25 Chiude l’ucraina, niente stretta di mano con la russa e strada libera per! 19:42 Elina Svitolina vince per 6-3 il 1° set sulla russa Anna Kalinskaya. Dopodiché. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 3° turno del ...

Il LIVE in diretta di Olimpia Milano-Trento , sfida valida come gara-1 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Al via la Serie che vede impegnate le formazioni che hanno concluso la stagione regolare rispettivamente al secondo e al settimo ...

Il LIVE in diretta di Cividale-Cantù , sfida valida come gara-4 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Con un finale di partita di altissimo LIVE llo, gli uomini di coach Pilastrini sono riusciti a imporsi in gara-3, ...

VIDEO | Furto in diretta per Rovazzi: ladro gli ruba lo smartphone mentre è in live sui social - VIDEO | Furto in diretta per Rovazzi: ladro gli ruba lo smartphone mentre è in live sui social - Home » Canali » Costume e Società » VIDEO | Furto in diretta per Rovazzi: ladro gli ruba lo smartphone mentre è in live sui social ...

Atalanta-Roma in diretta risultato LIVE della partita di Serie A - Atalanta-Roma in diretta risultato live della partita di Serie A - La cronaca in diretta di Atalanta-Roma in programma oggi alle ore 20:45, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...

Rovazzi, cellulare rubato durante una diretta Instagram a Milano: strappato dalle mani mentre risponde ai fan - Rovazzi, cellulare rubato durante una diretta Instagram a Milano: strappato dalle mani mentre risponde ai fan - Fabio Rovazzi rapinato durante una diretta Instagram. È successo questa mattina a Milano mentre il cantante era seduto su un tavolino esterno di un ristorante. Rovazzi era alle prese con ...