L'Italia divisa: il divorzio 50 anni dopo - L'italia divisa: il divorzio 50 anni dopo - Vinsero, come è arcinoto, i NO, che raggiunsero il 59,26 per cento. Il 14 maggio La Stampa titolò a tutta pagina, su due righe: «L'italia è un Paese moderno. Vince il No, il divorzio resta».

Festa della mamma, Coldiretti: sei italiani su 10 regalano fiori - Festa della mamma, Coldiretti: sei italiani su 10 regalano fiori - Rose, orchidee, calle, ranuncoli, garofani, gerbere quelli scelti per la ricorrenza, mentre un 26% non fa doni ...

I 50 anni del referendum sul divorzio. Di Carlo Crapanzano - I 50 anni del referendum sul divorzio. Di Carlo Crapanzano - PIEMONTE- 12-05-2024-- Il 12 e 13 maggio 1974 si svolse in italia il primo referendum abrogativo della sua storia repubblicana.