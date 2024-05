L’invecchiamento cambia nel tempo | scenari futuri per la terza età

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) “Invecchiare è ancora il solo modo che si è trovato per vivere a lungo”. Dopo due secoli, questo aforisma di Charles Augustin Sainte-Beuve non è ancora stato smentito.è il decorso comune per tutti, eppure è una questione chenel. Con l’aumento dell’aspettativa di vita e il calo delle nascite, la popolazione (in Occidente) sta rapidamente invecchiando. Secondo l’Onu, entro il 2050 gli over 65 saranno il 16% della popolazione globale, contro il 9% di oggi. Una rivoluzione silenziosa che pone sfide inedite alle nostre società: come garantire welfare, prosperità e coesione in un mondo che invecchia? Quali politiche dell’età serviranno per trasformare la longevità da fardello a risorsa? E ancora: in quali condizioni invecchieremo? Quest’ultima domanda, posta oggi tra guerre, policrisi, rabbia sociale, ...