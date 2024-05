L’inchiesta Ora il governatore è indagato per falso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024) Il capo di gabinetto della Regione Liguria, Matteo Cozzani, rompe, anche se solo parzialmente, il muro di silenzio eretto dagli indagati. Dopo la decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere esercitata dall’ex presidente dell’autorità portuale, Emilio Paolo Signorini, e dalGiovanni Toti, Cozzani – che si trova agli arresti domiciliari per corruzione e corruzione elettorale con aggravante mafiosa edanche nel filone parallelo aperto alla Spezia – non ha risposto all’interrogatorio di ieri mattina ma ha consegnato al gip, Paola Faggioni, alcune dichiarazioni spontanee. Tra queste, l’intenzione di dimettersi dalla sua carica in Regione. "Cozzani ha negato gli addebiti che sono stati mossi, non ha potuto entrare nel merito delle singole contestazioni perché in questa fase non è possibile farlo – ha detto l’avvocato ...