Ligue 1 - pronostici trentatreesima giornata | partite domenica ore 21 | 00

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 12 maggio 2024)1, c’è una penultimascoppiettante nel massimo campionato francese, dove finora l’unico verdetto è stato il titolo vinto dal PSG:. Penultimafrizzantissima in1, dove – titolo vinto dal PSG a parte – è ancora tutto da decidere, in zona coppe come in quella retrocessione. Il Monaco, ad esempio, è a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League: i monegaschi, tornati a respirare aria d’alta classifica dopo una stagione disastrosa, hanno messo l’ipoteca sul secondo posto grazie al roboante successo per 4-1 ottenuto una settimana fa contro il Clermont e nella trasferta di Montpellier gli basta un pareggio per staccare il pass per la manifestazione continentale più importante. Minamino del Monaco – IlVeggente.it (Ansa)Punto che dovrebbe arrivare senza ...