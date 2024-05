L’ex bianconero Max Canzi guiderà il team femminile della Juventus

(Di domenica 12 maggio 2024) Nuova tappa nella vita professionale di MassimilianoRobur, income vice di Mario Beretta, e rimasto legato ai coloriBalzana, ha lasciato la panchina del Pontedera (rescissione del contratto), per andare ad allenare laWoman che, puntando dritto su di lui, si è mossa in anticipo su tutti proponendogli un contratto per due stagioni, fino al 2026. "Vado a fare qualcosa di diverso, per andare via da Pontedera doveva esserci qualcosa di particolare" ha spiegato il mister. Poter allenare nella Serie Arappresenta una bella opportunità per Maxha colto, dopo le esperienze di Siena, Cagliari (settore giovanile e vice allenatore di Zenga in prima squadra), Olbia e, appunto, Pontedera dove ha conquistato per due stagioni ...

Lasciata alle spalle le scorie per la sconfitta di Agrigento, in casa Fortitudo si volta pagina e ci si appresta a scendere di nuovo in campo, alla 20,30 al PalaDozza per affrontare, nel recupero della terza giornata della fase a orologio, ...

Juventus, Allegri: arriva la risposta a Sacchi e il retroscena sull'incontro con Del Piero - In quattro giorni il tecnico bianconero potrebbe dire di aver ... "Ci avviciniamo bene, l'importante è cercare di chiudere per il ... L'ex ct ha detto che la Juve in 60 anni ha vinto solo due volte la ...

L'Inter infierisce sul Frosinone (5 a 0) e oggi Napoli - Bologna e Milan - Cagliari - ... perfino acuita dalle parole di Maldini, ex sempre più rimpianto ... alcuni dei quali sempre più in bilico: l'allenatore, come vedremo ... per molti già dipinto di bianconero: l'italo - brasiliano non ...