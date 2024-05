L' Eurovision Song Contest 2024 è stato vinto da Nemo e il suo invito a rompere i codici che negano di vivere appieno

(Di domenica 12 maggio 2024) La Svizzera, vincitrice del primonel 1956, grazie al brano The Code dell'artista non binariocolleziona all'la sua terza vittoria alla kermesse, a 36 anni dall'ultimo trionfo, siglato da Celine Dion, che rappresentava lononostante il suo passaporto canadese. Favorito nei pronostici, assieme al rappresentante della Croazia, Baby Lasagna, ancora prima che la fase finale della competizione prendesse il via,aveva visto scendere le proprie quote verso la metà della competizione, ma ha recuperato tutto il terreno possibile nell'ultima serata, quella definitiva e a posteriori, per quanto si sia tifato per l'Italia, classificatasi settima, senza poterla votare, va ammesso che The Code aveva la stoffa ...

Tutti i voti assegnati dalla giuria italiana e quelli che le giurie straniere hanno assegnato all'Italia - Tutti i voti assegnati dalla giuria italiana e quelli che le giurie straniere hanno assegnato all'Italia - I membri della giuria degli esperti italiani: BigMama (presidente di giuria), il ballerino Marcello Sacchetta, la giornalista Barbara Mosconi, il musicista e compositore Maurizio Filardo e la ...

