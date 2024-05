Lerici nel segno della Memoria Un Festival sulla musica ebraica

(Di domenica 12 maggio 2024) "Il tema dell’ottava edizione delMusic, a me molto caro, è quello", spiega il direttore artistico Gianluca Marcianò, nel presentare la kermesse che si svilupperà in provincia dal 26 luglio all’11 agosto. La programmazione pone il focusproduzionele di alcuni tra i più celebri compositori ed esecutori di origine, che hanno reso i temi caratteristicicultura eprotagonistipropria opera. Tra queste spiccano quelle firmate da Viktor Ullmann, Olivier Messiaen, Mieczyslaw Weinberg, Erwin Schulhoff, Leonard Bernstein, Ernest Bloch e, andando decisamente più indietro nel tempo, da Salomone Rossi. "Il tema, ...

Settant’anni di poesia. Il Premio LericiPea festeggia al Salone del libro - Settant’anni di poesia. Il Premio lericiPea festeggia al Salone del libro - E’ il più longevo d’Europa. Oggi la presentazione a Torino dell’edizione 2024 . Sarà dedicata a Lord Byron, amante della Toscana, nel bicentenario della morte.