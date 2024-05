Lega Pro - sorteggio playoff Nazionali | ecco l’avversario del Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 12 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEffettuato ilper gli abbinamenti del primo turno deidiPro. Ad estrarre le palline ci ha pensato Felice Evacuo, ex attaccante dele miglior marcatore di tutti i tempi in serie C. Questi gli abbinamenti:– Triestina Vicenza – Taranto Casertana – Juventus Next Gen Atalanta U23 – Catania Perugia – Carrarese L’andata è prevista il 14 maggio in casa della squadra con la posizione peggiore durante la regular season (tutte le non teste di serie). Ritorno a campi invertiti il 18 maggio. In caso di pareggio al termine delle due gare, passeranno il turno le squadre teste di serie. Non è prevista la disputa di supplementari e rigori. I gol in trasferta non valgono doppio. L'articolo proviene da ...