Lecce-Udinese lunedì 13 maggio 2024 ore 18 | 30 | formazioni - quot - pronostici

(Di domenica 12 maggio 2024) Sfida traovvero due squadre che in maniera diversa sono coinvolte nella corsa alla salvezza. I pugliesi hanno praticamente raggiunto l'obiettivo grazie all'1-1 sul campo del Cagliari con il pareggio di Krstovic nel finale di gara per il quarto risultato utile consecutivo che ha portato la squadra di Gotti a 37 punti

Luca Gotti e il Lecce, missione compiuta e rinnovo automatico del contratto - Grazie alla matematica salvezza raccolta dal Lecce, per il tecnico, Luca Gotti, scatta il rinnovo automatico del contratto in scadenza Il posticipo di lunedì tra Lecce e Udinese , al Via del Mare , risulterà una sorta di ultima spiaggia solamente per la squadra allenata da Fabio Cannavaro . I salentini, invece, hanno raggiunto l'obiettivo stagionale ...

UFFICIALE - Lecce aritmeticamente salvo, verrà al Maradona all'ultima giornata senza obiettivi - Di seguito il post pubblicato dal club salentino su X: 'Salvezza con tre giornate d'anticipo senza scendere in campo (Lecce - Udinese si giocherà lunedì alle 18:30). Sarà ancora Serie A!'. ...