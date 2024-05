Lecce | salvezza in anticipo costruita con scelte oculate e difficili - senza che sia mancata la compattezza

La lotta per la salvezza in Serie A si preannuncia a dir poco clamorosa . In una giornata importantissima per le squadre che provano a evitare la Serie B, non è arrivata, fin qui, nemmeno una vittoria. Dopo i rovinosi ko di Frosinone (0-5 contro ...

La salvezza anticipata “cambia” Lecce-Udinese: da scontro diretto a giallorossi arbitri delle corse altrui - La salvezza anticipata “cambia” lecce-Udinese: da scontro diretto a giallorossi arbitri delle corse altrui - Il match resta di importanza fondamentale per i friulani, ma non solo visto il traffico nelle parti basse della classifica ...

Verona-Torino 1-2, il miraggio salvezza dura solo dieci minuti: Savva e Pellegri ribaltano Baroni - Verona-Torino 1-2, il miraggio salvezza dura solo dieci minuti: Savva e Pellegri ribaltano Baroni - L'Hellas Verona dovrà ancora sudarsela. La salvezza appare solo come un miraggio per 10', perché il Torino la riprende e vince la partita. In attesa del risultato di domani dell'Udinese contro il Lecc ...

Record per il tecnico veneto e tabù sfatato in sole 7 gare di campionato - Record per il tecnico veneto e tabù sfatato in sole 7 gare di campionato - L'allenatore veneto, per la prima volta nella storia, raggiunge l'obiettivo della salvezza da allenatore subentrante. Non era mai successo prima ...