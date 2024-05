Le tende arrivano al Politecnico Corteo tra bimbi e antagonisti poi l’accampamento in piazza | Siamo in diretta su Al Jazeera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 12 maggio 2024) Il trentesimopro Palestina ha una tenda al centro e una destinazione: ildi Milano, dove è sorto un secondo accampamento al grido "Intifada delle università", dopo quello che conta ancora centinaia dinel cortile d’onore della Statale di Milano. Non saranno gli unici due di Milano e della Lombardia: la promessa. Sono in duemila, in testa un camioncino bianco che “distribuisce“ kefiah e dà voce agli attivisti, dall’Associazione Palestinesi in Italia agli studenti di Cambiare Rotta. Duemila i manifestanti, tra bambini, tantissime donne (velate e non), anziani, studenti,e anche qualche cagnolino avvolto dalla bandiera palestinese. Sui cartelli e nelle voci che si alternano ai microfoni, il minimo comun denominatore è uno: Palestina libera. Le sfumature sono mille. Dallo slogan ...