Le previsioni economiche di primavera e l' Unione della sicurezza

(Di domenica 12 maggio 2024) Next, la newsletter di Europa Today che ogni domenica mattina vi racconta cosa succederà nella settimana europea a venire, a cura Alfonso Bianchi e Francesco Bortoletto (per commenti, suggerimenti o critiche scrivete ad [email protected] ).In cima all'agendaLe ultime...

Un Def «asciutto», come lo definiscono fonti di governo. Se il consiglio dei ministri conferma oggi la scelta di limitarsi a pubblicare nel suo Documento di economia e finanza solo i dati di tendenza dei conti pubblici, non le politiche ...

Oroscopo Cancro di oggi 12 maggio - Oroscopo Cancro di oggi 12 maggio - Consulta l'oroscopo Cancro a cura di Paolo Fox di oggi, 12 maggio: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...

Economia, Brescia al centro del nuovo triangolo industriale del Nord Est - Economia, Brescia al centro del nuovo triangolo industriale del Nord Est - Uno studio della Cgia di Mestre che prende le mosse dalla crescita del traffico pesante sulla A4, evidenzia lo spostamento del baricentro produttivo da Torino e Genova verso la Lombardia, il Veneto e ...

Lauree più richieste, in testa quelle tecnico-professionali: previsti un milione di posti di lavoro - Lauree più richieste, in testa quelle tecnico-professionali: previsti un milione di posti di lavoro - Secondo il sistema informativo Excelsior di Unioncamere per trovare un buon lavoro le lauree più richieste sarebbero quelle in materie economico-statistiche, seguite dai titoli per l’insegnamento ...