Le pagelle Gorelli e Lepri - tanta sostanza Lamesta vivace

(Di domenica 12 maggio 2024) Colombi 6,5. Non servono interventi di quelli che restano negli occhi per tenere la porta serrata. Lì intorno, comunque, è tutta roba sua. Sempre. Megelaitis 6,5. C’è da dire che in quel ruolo, sulla corsia destra, potrebbe davvero vivere una seconda giovinezza. Ringhia in difesa e diventa un centrocampista aggiunto all’occorrenza.6,5. Questa volta le ginocchia non tremano affatto. Superato l’impatto con i playoff nei primi minuti di Gubbio, a Perugia parte sicuro come il più navigato dei veterani.6,5 (nella foto). Non è di certo uno di quei difensori moderni che tanto piacciono oggi agli allenatori. Non è elegante, ma sicuramente sa essere efficace. Di tutt’altra pasta rispetto alla prima parte di campionato. Semeraro 6. Sbarra sempre la strada agli avversari, ma quando si tratta di togliere il freno per andare a fare male non ha ...