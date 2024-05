Le Olimpiadi nel tritacarne della cancel culture | dai manifesti parigini scompare la croce cristiana degli Invalides

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 12 maggio 2024) Tra poco più di due mesi, a Parigi, inizieranno le2024. Si trattatrentatreesima edizionepiù grande e importante manifestazione sportiva del mondo. Piena di elementi particolari che la rendono un evento molto significativo sotto diversi aspetti, non solo attinenti alle varie discipline in cui gli atleti si sfidano per conquistare ambitissime medaglie.2024, festa dei popoli o spot globalista? Senza volerne ripercorrere il lunghissimo percorso attraverso le epoche, ci basta ricordare in questa sede che l’origine dei Giochi è antichissima (la prima edizione si è disputata in Grecia nel 776 a.C.). E che le relative gare, che si svolgevano allora come oggi di regola ogni quattro anni, erano circondate anche da atmosfere simboliche e religiose. Le celebrazioni, infatti, erano dedicate a ...