Le neroverdi a Milano contro l’Inter per restare quarte

(Di domenica 12 maggio 2024) Cerca il sorpasso e un quarto posto che rimarrebbe tale fino a fine stagione – mancano 180’ – il Sassuolo Femminile, oggi alle 15 all’Arena di. Cornice suggestiva, chissà quanto in gradi di esaltare l’altra metà del cielo neroverde, che celebra la penultima giornata della poule scudetto. Che ha già scritto i verdetti per i primi tre posti – Roma, Juve, Fiorentina – ma deve licenziarne un altro, ovvero chi arriva quarto e chi quinto. Le nerazzurre hanno 34 punti, il Sassuolo 33, e la settimana prossima riposano: per il Sassuolo è un’occasionissima. "Abbiamo un solo obiettivo, la vittoria", ha detto il tecnico del Sassuolo Gianpiero Piovani alla vigilia, non senza aggiungere che "si tratta di una partita importante: vogliamo il quarto posto e proveremo a prendercelo".

