Le Mans | comanda Martin Desmo-tilt - Pecco si ritira E Marquez torna da brividi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024). A muso duro. Pole e vittoria nella Sprint, lo spagnolo della Ducati targata Pramac è stato il mattatore del sabato di Le. Con buonissime, possibilità di ripetersi oggi, in gara. Super, insomma, e poi mille altre storie da raccontare in attesa del Gp di Francia. La prima è il ko di Bagnaia (foto). La sua Sprint (dopo una partenza horror) si è fatta ancora più brutta dopo un paio di giri. Posizione da sprofondo rosso (quindicesimo) e ritiro per problemi alla sua. Un incubo, per, che oggi sarà chiamato a un miracolo per dare del filo da torcere a, provare a ricacciare all’infernoe soprattutto riprendersi (almeno) il secondo posto nella classifica mondiale, dove ieri si è svisto scavalcare da ...