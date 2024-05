Le equilibriste | Donne - Carabinieri e Mamme

(Di domenica 12 maggio 2024) Infinite sono le sfide che ledevono affrontare quando scelgono di diventareSi registra sempre più un calo della natalità, molte sono infatti leche lasciano il mondo del lavoro dopo essere diventate madri, alcune invece scelgono di non avere figli o ne hanno meno di quanti ne vorrebbero. Purtroppo le ripercussioni sul lavoro a causa dello sbilanciamento tra carichi di cura e vita professionale, ed i sistemi di sostegno alla genitorialità non adeguati, spingono lea dover scegliere tra la maternità e la vita professionale, e ciò non dovrebbe accadere. La nascita di un figlio influisce sulla disparità di genere nel mondo del lavoro. La tutela della maternità è un principio fondamentale sancito dall’art. 37 della Costituzione della Repubblica Italiana che recita: “La donna lavoratrice ...

dopo gli avvenimenti delle scorse puntate di Uomini e Donne , nella quale si è rivelata veritiera la segnalazione su Mario Cusitore , riguardo al suo incontro nel B&B insieme alla ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza, Melissa, come sappiamo ...

Pochi giorni fa il Consiglio europeo ha dato il via libera a una direttiva dell'UE sulla lotta alla Violenza contro le donne e alla Violenza domestica. La direttiva impone a tutti i paesi dell'UE di configurare come reato le mutilazioni genitali ...

Mario Cusitore ha pubblicato su Instagram una storia in cui parla del suo percorso a Uomini e Donne , dicendosi dispiaciuto per quello che è successo, ringraziando la redazione e chi lo ha supportato. Poi chiede che non vengano fatti commenti sulle ...

Cassino al voto, cinque sfidanti. Salera vuole vincere subito - Cassino al voto, cinque sfidanti. Salera vuole vincere subito - Ben quattro candidati a sindaco di Cassino tentano di scardinare il fortino costruito in questi cinque anni di amministrazione dal sindaco uscente Enzo Salera di espressione di ...

Festa della mamma, ma non per loro. Le “madri lontane” raccontate nel libro di Stefania Prandi - Festa della mamma, ma non per loro. Le “madri lontane” raccontate nel libro di Stefania Prandi - In uscita la nuova opera di Stefania Prandi, frutto di un fotoreportage su donne migranti e i loro "orfani bianchi" ...

Presentata la lista Amare Montemurlo a sostegno del candidato sindaco Simone Calamai - Presentata la lista Amare Montemurlo a sostegno del candidato sindaco Simone Calamai - MONTEMURLO - Otto donne e otto uomini provenienti dal mondo civile, dell’associazionismo sociale e sportivo, impegnati nel volontariato locale: sono i 16 ...