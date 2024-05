Le comunali e le tendenze nazionali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024) di Orlando Pacchiani Non è facile né corretto provare a leggere con le sole categorie interpretative della politica cosa succede nelle competizioni amministrative. Candidature e coalizioni, contrapposizioni e cambi di schieramento: quello che accade nelle realtà spesso piccole, dove il detto ’tutti conoscono tutti’ è realtà e non metafora, travalica talvolta le strette appartenenze. E analoga valutazione vale anche per quelle con più abitanti, dove comunque la consuetudine quotidiana è la normalità. È per questo che le competizioni amministrative regalano spesso intrecci non semplici da decifrare e risultati talvolta molto diversi da quelli dei voti