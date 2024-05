Le azalee della ricerca dell’Airc oggi in 3 500 piazze italiane

(Di domenica 12 maggio 2024) L’Associazione Italiana per lasul Cancro è arrivata alla 40esima edizione dell’iniziativa, che ha contribuito alla lotta contro i tumori con 300 milioni di euro

LA CAMPAGNA. L’iniziativa per sostenere la lotta ai tumori. Rambaldi: «Senza il sostegno a nuovi studi non c’è progresso». Nella Bergamasca 25 banchetti.

