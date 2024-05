Lazza diventa papà - la fidanzata Greta Orsingher è incinta

(Di domenica 12 maggio 2024)per la prima volta. È arrivato all’improvviso l’annuncio della gravidanza di, ladel cantante di “Cenere” che ha sorpreso proprio tutti. Non potevano scegliere data migliore per dare l’annuncio. Oggi, 12 maggio, è infatti la festa della mamma e anche la suapotrà celebrare la festa, in attesa di dare alla luce il loro primogenito. I due sono usciti allo scoperto solo qualche mese fa, ma la loro chimica e il loro amore sembra essere ormai solido e l’arrivo del piccolo renderà ancora tutt più magico. Nel carosello di foto che accompagnano l’annuncio, c’è il test di gravidanza che segna la scritta “”, ma non solo. La visita dal ginecologo dove il medico indica la testa del piccolo che cresce ...

Luigi Di Maio sta per diventare papà . Il ben noto politico, ex leader del Movimento 5 Stelle, si è allontanato da tempo dall’Italia e vive sereno con la sua compagna Alessia D’Alessandro . I due dovrebbero festeggiare il lieto arrivo a ...

Secondo quanto riportato da Adnkronos, Luigi Di Maio , ex ministro degli Esteri ed ex leader del Movimento 5 Stelle, e la sua fidanzata Alessia D’Alessandro , si preparano ad accogliere il loro primo figlio , la cui nascita è prevista per settembre. ...

Quel che prova Pierpaolo Spollon lo sa dire benissimo - E poi ovviamente ci sono mamma Gianna e papà Lucio (che ieri sera a Padova avranno forse avuto modo ... un giorno gli sembra di vedere una fidanzata storica che ha lasciato malissimo e inizia una "...

Melvil Poupaud: "Sarò me stesso in 'Marcello Mio', il film in cui Chiara Mastroianni diventa suo padre" - ... 20 anni senza Marcello Mastroianni: i suoi amori celebri e tormentati Chiara, ex fidanzata, ora ... Decisivo è stato l'intervento di mia figlia che mi ha detto: 'Papà, per favore, non farlo'. ...