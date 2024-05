Lazio | la Champions è utopia - ma mai dire mai Con l’Empoli Tudor vuole la quarta vittoria di fila in casa

(Di domenica 12 maggio 2024) Quanto male ha fatto quel pareggio contro il Monza. Una doppietta firmata Djuric che ha condannato o quasi laa una prossima stagione lontana dallaLeague, anche se maimai. A tre giornate dalla fine, però, bisogna recuperare cinque punti nei confronti di una tra Roma e Atalanta, e considerando lo scontrotto di oggi tra queste due squadre, l’improvvisamente può trasformarsi in qualcosa in cui credere. Anche perché, è proprio questo che rimane ai ragazzi di, trovare qualcosa per cui combattere da qui alla fine. Difendere l’Europa League dall’attacco delle balbettanti Napoli e Fiorentina (anche loro si scontreranno tra loro e dunque si toglieranno punti), sì, ma è un po’ poco per un ambiente ambizioso: servono tre vittorie in tre partite difficili ...

