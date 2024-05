Lazio Empoli - le formazioni ufficiali | Tudor scioglie i dubb - Nicola sceglie Caputo

Formazioni ufficiali Lazio-Empoli : Serie A 2023/2024 Le Formazioni ufficiali di Lazio-Empoli, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2023/2024, in programma alle ore 12:30 di oggi, domenica 12 maggio. I biancocelesti vogliono consolidare il sesto posto e sperare ancora, per quanto la ...

Lazio-Empoli (domenica 12 maggio 2024 ore 12 : 30) : formazioni - quote - pronostici La Lazio che sognava di approfittare della fatica di Roma e Atalanta in Europa League per riaprire la corsa al quinto posto rischia di avere abbandonato la corsa per la Champions League nel 2-2 sul campo del Monza, una gara che sembrava vinta due ...